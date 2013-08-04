Как прошить флешку? Восстанавливаем работу USB накопителя [на примере Kingston DT Elite 3.0 16GB]

Всем привет! Неспроста я взялся писать статью о том, как прошить флешку – есть опыт. Вчера восстанавливал свою флешку Kingston DT Elite 3.0 16GB. Все получилось, и я подумал, а почему бы не написать подобную инструкцию, и рассказать что и как делать, что бы подарить флешке новую жизнь :).

Сейчас, наверное в каждом доме есть флешка и очень редко одна. На них удобно переносить информацию, они красивые да и к тому же в последнее время не дорогие. Но очень часто USB накопители выходят из строя. Если говорить о том, от чего это случается, то на первом месте находимся мы сами. Вы всегда делаете безопасное извлечение флешки? Вот и я редко. Могут конечно же быть и другие причины по которым флешки просто “умирают”.

Здесь необходимо уточнить один момент. Бывает, что флешка действительно “умирает”. В таком случае восстановить ее невозможно. По крайней мере в домашних условиях. Но если USB накопитель, при подключении к компьютеру подает хоть какие-то признаки жизни, то можно попробовать восстановить его работу прошивкой контроллера.

Какие могут быть признаки жизни USB накопителя?

При подключении флешки к компьютеру, компьютер подает сигнал о подключении устройства – уже хорошо.

При подключении Windows просить отформатировать съемный накопитель (но в процессе форматирования возникают проблемы и ошибки такие как “Windows не удается завершить форматирование”) .

. Флешка определяется и видна в проводнике, но при попытке открыть ее появляется сообщение “Вставьте диск…”

При копировании информации возникают ошибки.

Очень медленная скорость записи/считывания информации.

Если на флешке есть ценная информация, то Вы можете попробовать восстановить ее до прошивки и после. Сделать это можно разными программами. Я советую Recuva, вот статья https://f1comp.ru/zhelezo/vosstanavlivaem-informaciyu-s-vneshnego-zhestkogo-diska-fleshki-lokalnogo-razdela-s-pomoshhyu-programmy-recuva/ но есть и много других, хороши программ. Если информация очень ценная, то лучше самостоятельно ничего не делать да бы не сделать хуже. Обратитесь в специальные сервисные центры, которые занимаются восстановлением информации.

Давайте теперь рассмотрим весь процесс прошивки контроллера на реальном примере, на примере моей флешки Kingston DataTraveler Elite 3.0 16GB. У меня эта флешка сломалась вообще интересно. Нужно было мне скинуть на нее файлы и удалить те что уже были записаны. Подключил я ее к компьютеру, начал удалять папку. Но Папка удалялась очень медленно. Я отключил и обратно подключил эту флешку, появилась надпись, что диск необходимо отформатировать “Прежде чем использовать диск…”.

Так как на флешке не было Важных файлов, я не раздумывая запустил форматирование.

Но сам процесс длился очень долго и так и не закончился, я его принудительно остановил. Может еще появиться сообщение “Windows не удалось завершить форматирование”.

Но все же отформатировал я ее, раза так с десятого и только в FAT 32. После чего USB накопитель нормально определился и я уже даже обрадовался. Но не тут то было. Начал копировать на нее файлы, а скорость записи была примерно 100 кб/с. Решил прошить ее, что и сделал.

Определяем VID и PID USB контроллера

Для начала нам нужно определить VID и PID. Это данные о модели и производителе контроллера, который находится в нашем накопителе. По этим данным мы будем искать утилиту для прошивки. Есть много разных программ, с помощью которых можно определить VID и PID. Я советую утилиту Flash Drive Information Extractor скачать можно по этой ссылке.

Подключите флешку к компьютеру и запустите программу Flash Drive Information Extractor (извлеките папку с программой с архива и запустите файл GetFlashInfo.exe).

Нажмите кнопку вверху программы “Получить данные о флешке”.

Программа выдаст нам результат. Смотрим информацию которая находится напротив VID и PID.

Вы можете скопировать эти цифры, или оставите окно утилиты открытой, нам сейчас пригодятся полученные данные.

Ищем утилиту для прошивки флешки

По данным VID и PID нам необходимо найти утилиту, которой мы будем прошивать контроллер. Есть хороший сайт flashboot.ru, на котором собрана база флешек и утилит для их восстановления.

Переходим по ссылке http://flashboot.ru/iflash/ и в поля “VID” и “PID” вводим данные полученные в программе Flash Drive Information Extractor (или в другой, аналогичной программе).

Нажимаем кнопку Search и смотрим результат.

В результатах поиска ищем флешку похожую на нашу. В списке могут быть устройства и других производителей. Просто у них такой же контроллер, он определился по VID и PID. Возможно Вы заметили, что у меня флешка на 16 Гб, а в списке я выделил на 32 Гб. Думаю, что в этом нет ничего страшного (просто там где на 16 Гб не указано название утилиты). Вы же старайтесь выбрать более похожее устройство из списка.

Нас интересует поле UTILS (утилита), копируем ее название, полностью.

Переходим по ссылке http://flashboot.ru/files/ и в строку поиска вставляем название утилиты, которое мы скопировали. Ищем.

К сожалению, утилита, которая необходимая мне, не найдена на этом сайте. Возможно Вам повезет больше и в результатах поиска Вы что-то увидите. Скачайте утилиту на компьютер.

А я на этом не остановился и начал гуглить. Просто задал запрос “SK6221 MPTool 2013-04-25” и нашел эту утилиту на каком-то другом сайте. Если У Вас такая же флешка, то вот эта утилита – качайте. Правда название архива отличается, но мне это не помешало успешно вылечить свою флешку.

Процесс восстановления USB накопителя

Отключите флешку. Извлеките папку с утилитой из архива и запустите .exe файл. В моем случае это файл MPTool.exe. Так же посмотрите текстовый файл readme.txt. Возможно там есть инструкция, или ссылка на сайт с инструкцией. Если инструкция на английском, то переведите ее с помощью того же translate.google.ru.

Расскажу как делал я (просто у Вас может быть другая утилита и там все может быть по-другому, но не должно очень сильно отличатся).

Утилита запущена. Подключаем флешку. У меня в двух строчках в программе появилась информация о флешке. Нажимаем кнопку Start. В моем случае желтая полоска сигнализировала о процессе прошивки. Ждем.

Когда процесс закончился, я увидел зеленый цвет, походу все хорошо.

Сразу должно появиться сообщение Windows с предложением отформатировать диск. Но с первого раза скорее всего ничего не получиться. Отключите флешку и подключите ее обратно. Должен установиться драйвер и съемный накопитель появиться в проводнике. Можете его отформатировать.

Проверил скорость записи, все как положено для USB 3.0, все отлично!

Необходимо быть готовым к тому, что действия могут отличаться от тех, что описал я. И не все может получиться с первого раза. Главное не сдайтесь и все получиться!

Всего хорошего!