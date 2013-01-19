Как настроить локальную сеть через Wi-Fi роутер? Подробная инструкция на примере TP-Link TL-WR841N

Здравствуйте. Недавно отвечая на комментарий в блоге, я пообещал написать статью о том как настроить локальную сеть через Wi-Fi роутер. А так как у меня установлен TP-Link TL-WR841N, то буду писать инструкцию на примере этого роутера. Хотя в настройке локальной сети между компьютерами, роутер настраиваться практически не будет, так что, даже если у вас другой Wi-Fi маршрутизатор, то статья вам пригодится.

Локальная сеть, штука полезная. Можно файлами обменяться, можно в игры поиграть, тем более, что настроить сеть через роутер, не очень то и сложно. Если у вас два или больше компьютеров выходят в интернет через один роутер, то сеть между ними уже есть. И не важно как они подключаются, оба по сетевому кабелю, Wi-Fi, или же один по кабелю а другой по беспроводной сети. Давайте уже приступим к процессу настройки. Я буду писать по порядку, что у нас есть, и что нужно настраивать. Поехали.

Настройка локальной сети через Wi-Fi роутер

Что у нас есть:

Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841N подключен к интернету. Раздает IP и DNS автоматически.

Компьютер №1. Операционная система Windows 7. Подключен к роутеру по сетевому кабелю, интернет работает.

Компьютер №2. Операционная система Windows 7. Подключается к роутеру по беспроводной Wi-Fi сети, интернет работает.

Цель:

Настроить локальную сеть между двумя (у вас может быть и больше) компьютерами. Открыть общий доступ к определенной папке, или локальному диску. Получить возможность обмениваться файлами.

Работаем:

Перед тем как приступить к настройке сети на компьютерах, я решил сделать пинг с одного компьютера к другому, что бы понять есть ли между ними соединение. Подробнее про пинг читайте тут. Если вы хотите такое проделать тоже, то нужно зайти с одного компьютера в настройки роутера и посмотреть какой IP адрес роутер присвоил другому компьютеру в сети. Я недавно писал статью о том как посмотреть кто подключен к вашему роутеру, можете почитать.

Ну а я быстренько напишу как это сделать. Набираем в браузере 192.168.1.1 (192.168.0.1) и заходим в настройки роутера. Переходим на вкладку “DHCP” и “DHCP Clients List”, видим там устройства, которые подключены к роутеру. Смотрим IP адрес который присвоен второму компьютеру, с которым мы хотим настроить локальную сеть.

Теперь делаем пинг к нему. Нажмите “Пуск” и в строке поиска напишите cmd, в результатах поиска запустите утилиту “cmd.exe“.

Появится окно в котором пишем команду ping “IP адрес другого компьютера” и нажимаем “Enter”. Смотрим результат, если вы видите что обмен пакетами идет, то значит все хорошо, сеть между компьютерами есть.

Думаю, сделаю еще пинг с ноутбука, который подключен по Wi-Fi, и вижу что передача пакетов не идет. А если пинг не проходит, то и сеть работать не будет. И тут началось, долго я менял разные настройки, пока до меня не дошло, что на ноутбук и компьютере установлен ESET Smart Security, ага! Он же полностью проверяет сеть.

Если в процессе настройки, или работы возникают проблемы с сетевым соединением, то первым делом нужно проверить и отключить антивирусы и фаерволы. Так же советую отключить Брандмауэр Windows.

Открываю антивирус, перехожу на вкладку “Настройки”, “Сеть”, выбираем “Изменить режим сетевой безопасности компьютера” и отмечаем “Разрешить общий доступ”. Нажимаем “Ок”, повторяю пинг, все работает. Половина дела сделана, продолжаем.

Настраиваем локальную сеть

Теперь нужно на каждом компьютере проверит к какой рабочей группе они подключены и задать им имя. Если имя уже установлено, то лучше сменить его, прописав слово английскими буквами.

Нажимаем правой кнопкой на “Мой компьютер” и выбираем “Свойства”. Дальше “Дополнительные настройки” и переходим на вкладку “Имя компьютера”. Нажмите кнопку “Изменить”. Вводим новое имя, если необходимо и группу.

У меня была прописана группа “WORKGROUP”, я ее и оставил.

После внесения настроек нажимаем “Ок” и перезагружаем компьютер.

Напоминаю, что все действия делаем на обоих компьютерах.

Продолжаем настройку, заходим в “Пуск”, “Панель управления”, “Центр управления сетями и общим доступом”.

Смотрим к какой сети принадлежит ваша сеть, нужно что бы было “Домашняя сеть”, если у вас например “Общественная сеть”, то нажмите на нее и выберите “Домашняя сеть”.

Теперь справа нажимаем “Готовность к созданию”.

Нажимаем “Создать домашнюю группу”.

Выбираем элементы, к которым вы хотите открыть общий доступ и нажимаем “Далее”.

Появится окно с паролем, просто нажимаем “Готово”. В окне которое появится, нажмите “Изменение дополнительных параметров общего доступа”.

Нам еще нужно отключить запрос пароля, при доступе к компьютеру в нашей локальной сети. Прокручиваем страницу, и находим пункт “Общий доступ с парольной защитой”, выбираем “Отключить общий доступ с парольной защитой”. Затем открываем вкладку “Общий” ищем этот же пункт, и отключаем защиту. Не забудьте нажать кнопку “Сохранить изменения”.

Все, на этом настройки сети закончены. Перезагрузите оба компьютера, или сколько их там у вас. Почему-то мне потом показалось, что Домашнюю группу можно было не настраивать, все бы и так работало, ну да ладно.

Давайте посмотрим, видят ли наши компьютеры друг друга. Заходим в “Мой компьютер” и слева нажимаем “Сеть”. У меня все работает, отображается и мой компьютер и ноутбук который подключен к роутеру по Wi-Fi. На ноутбуке так же сеть работает.

Если зайти на компьютер в сети, то мы получим доступ только к Общей папке. Для того, что бы открыть общий доступ например к всему диску “D”, то нужно сделать еще некоторые настройки.

Если у Вас на компьютере разные операционные системы, скажем Windows XP и Windows 7, и при настройке сети возникли проблемы, то почитайте эту статью.

Открываем общий доступ к папкам в локальной сети

Зайдите в папку, или на локальный диск, к которому вы хотите открыть общий доступ и нажмите вверху кнопку “Общий доступ”, “Расширенная настройка общего доступа…”.

Откроется окно, в котором нажмите “Расширенная настройка”. Установите галочку возле “Открыть общий доступ к этой папке” и нажмите “Ок”. Если хотите, то можете еще задать имя общего ресурса.

Теперь все устройства которые подключены к сети, смогут получить общий доступ к этой папке.

Что у нас получилось. Мы настроили локальную сеть через Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR841N. Один компьютер подключен к сети по сетевому кабелю, второй по Wi-Fi. В принципе, у вас может быть больше компьютеров, и подключены они могут быть по-разному.

Не забудьте установить хороший пароль на вашу Wi-Fi сеть, подробнее читайте здесь.

Как подключить Android смартфон (планшет) к локальной Wi-Fi сети?

Уже думал заканчивать эту статью, но решил еще попробовать подключить свой HTC One V к только что созданной сети. Для такого дела советую вам установить программу “ES проводник“. На самом деле классная программа. Запускаем ее и переходим на вкладку “Локальная сеть” (телефон должен быть подключен к Wi-Fi), нажмите кнопку “Поиск”.

У меня смартфон нашел два моих компьютера в локальной сети, можно к ним подключатся и заходить в папки к которым открытый доступ. Я даже запустил фильм на телефоне со своего компьютера, ух технологии :).

Теперь точно все, ну и времени ушло на эту статью :), надеюсь она вам пригодится. Я почему-то уверен, что много вопросов появится к той статье, задавайте, попробуем разобраться. Удачи друзья!